T.C.KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/396 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi ilçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 156
PARSEL NO : 59
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 158,8
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüsnü Okur
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliğiyukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/396 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.12.2025
