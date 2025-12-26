T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2025/1679 Esas

DAVALI : YADİGAR UĞUR, ALİ ve ÖZLEN ÖZDEN oğlu, 18/06/1976 doğumlu,

16298611330 TC No'lu,

75.Yıl Mahallesi 5391 Sokak No:39 İç kapı No:5 Yunusemre/Manisa adresinde ikamet etmekte iken tüm aramalara rağmen adresi belirlenemeyen ve mernis adresi boş olan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2024/12 Ortaklığın Giderilmesi satış sayılı dosyasında Manisa İli Yunusemre İlçesi Evrenos Mahallesi 3660 ada 3 parsel sayılı taşınmaz hakkında yapılan ihalenin feshine ilişkin davacı Kazım AYDIN tarafından açılan dava dilekçesinin tebliğine ilişkin olup, davada tensiben 05.03.2026 günü saat 09:00 'da duruşma yapılacaktır. Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesini ve varsa tüm delillerinizi açıkça ve hangi delille neyin ispatlanacağının açıklanarak bildirilmesi, ayrıca belirlenen 05.03.2026 günü saat 09:00 'da duruşmaya katılmanız, aksi halde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 15/12/2025

