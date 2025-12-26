T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/306 Esas

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu Fatih (Eminönü) İlçesi, Çarşı Mahallesinde bulunan 2751 ada 8 parsel sayılı 7,75 m² yüzölçümlü kagir dükkan vasıflı Ayasofyayı Kebir Vakfından icareli taşınmazın toplam 9/168 hissesinin Ebulhayr oğlu Şakir malikinin uzun zamandan beri sahipsiz kalan taşınmaz mutasarrıflarının kendileri ve varisleri tarafından bugüne kadar intikal talebinde bulunmadığı, nüfus müdürlükleri nezdinde yapılan araştırmada nüfus kayıtlarına da ulaşılamadığından mutasarrıflarının gaip veya varissiz öldüğü kanaatine ulaşıldığından taşınmazın 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17.maddesi gereğince Ayasofyayı Kebir Vakfı adına gerekli tescil işlemlerinin yapılabilmesi için ekte gönderilen listede adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, TMK'nın 33. Maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde Mahkememizin 2025/306 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, gaip hayatta ise aynı şekilde açık adresinin de bildirilmesi hususunun, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek üç büyük gazetelerin birisinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilerek ilan edildiğine dair gazete nüshasının mahkememize gönderilmesi hususu ilanen tebliğ olunur. 04.12.2025

Basın No: ILN02368991

#ilan.gov.tr