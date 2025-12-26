T.C. ERGANİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/140 Esas

DAHİLİ DAVALI : ETHEM ORAK

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tarafınıza açılan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Dahili Davalı adına çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından son Bilirkişi Raporunun İlanen Tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmaz olan Diyarbakır İli Ergani İlçesi Boğazköyü hudutlarında bulunan 112 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazın 7.591.56 m2'sinin dava tarihi itibariyle Kamulaştırılan Alan Bedeline 383.609,12-TL takdir edildiğine ilişkin rapor tanzim edilmiş olup.

Yukarıda belirtilen hususlar gereğince son Bilirkişi Raporunun tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Basın No: ILN02369201

