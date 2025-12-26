T.C. ÇORLU 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO: 2023/324

KARAR NO : 2024/354

İLAN METNİ

Mahkememizin 02/07/2024 tarih ve 2023/324 Esas 2024/354 Karar sayılı kararı ile sanık MERYEM VARBANOVA GYUREN (Hasan ve Meryem kızı 14/06/1985 Bulgaristan d.lu ) hakkında;

Hırsızlık suçundan suç kastı bulunmadığından BERAATİNE karar verildiği,

Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, kendisine tebligat yapılamadığı, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 altı olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan metninin tebliğinden itibaren iki hafta süre içinde İstinafyasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.30/09/2025

Basın No: ILN02369019

#ilan.gov.tr