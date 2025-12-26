T.C. BİRECİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/632 Esas 24.12.2025

İLAN METNİ

Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Dışlık Mahallesi, 110 ve 120 parselin (Pafta no: N40-D-10-D) Hüseyin Ergün tarafından 35 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak id

dia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02369437

#ilan.gov.tr