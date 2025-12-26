26 Aralık 2025, Cuma
T.C. BİRECİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 26.12.2025 00:00 Güncelleme: 26.12.2025 00:07
Sayı : 2025/632 Esas 24.12.2025
İLAN METNİ
Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Dışlık Mahallesi, 110 ve 120 parselin (Pafta no: N40-D-10-D) Hüseyin Ergün tarafından 35 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak id
dia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.
Basın No: ILN02369437
#ilan.gov.tr