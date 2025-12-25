T.C.BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/147 Esas 12.12.2025

İLAN

Davacı, EMİN SALUR ileDavalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Almaşar Mahallesinde davacı Emin SALUR tarafından 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen 716 parsel sayılı parsel içerisinde krokide A harfi ile gösterilen 5545 m2 ve B harfi ile işaretli 15321 m2 (PAFTA NO: N40-D-18-D), taşınmazlar;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02367260

#ilan.gov.tr