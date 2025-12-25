25 Aralık 2025, Perşembe
T.C.BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 25.12.2025 00:00 Güncelleme: 25.12.2025 00:02
T.C.BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/147 Esas 12.12.2025
İLAN
Davacı, EMİN SALUR ileDavalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Almaşar Mahallesinde davacı Emin SALUR tarafından 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen 716 parsel sayılı parsel içerisinde krokide A harfi ile gösterilen 5545 m2 ve B harfi ile işaretli 15321 m2 (PAFTA NO: N40-D-18-D), taşınmazlar;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
Basın No: ILN02367260
#ilan.gov.tr