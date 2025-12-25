T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/208 Esas

Davacı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çaykur ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; TMK 705 maddesi gereğince mahkeme kararı ve kısmi kamulaştırma sonucu tescil öncesinde mülkiyeti müvekkil kuruma geçen ancak halen kayden davalılar adına gözüken Rize İli Derepazarı İlçesi Tersane Mahallesi 154 ada 12 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılan 640 m²'lik kısmının mevcut maliklerden hisseleri oranında tapu kaydının iptali ile müvekkil kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Ali Esat Yurtseven'e dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Davalı Mehmet Metin ve Işık oğlu, 22/12/2000 Londra/İngiltere doğumlu, 15***58 TC kimlik numaralı Ali Esat Yurtseven'e HMK'nun 127/1.maddesine göre dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarını ve delillerini bildirmesi gerektiği, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve yeni delil bildiremeyeceği, duruşmanın bırakıldığı 17.02.2026 günü saat 10:15'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02367259

#ilan.gov.tr