25 Aralık 2025, Perşembe
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/398 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Hocahacip Köyü
ADA NO : 156
PARSEL NO : 58
YÜZÖLÇÜMÜ : 935,99 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1-AHMET CİHAN
2-FİLİZ ALİFAKİOĞLU
3-NEBİYE CİHAN
4-MELİHA CİHANGİR
5-FİLİZ ALİFAKİOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/398 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.12.2025
Basın No: ILN02367253
