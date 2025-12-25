T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/398 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Hocahacip Köyü

ADA NO : 156

PARSEL NO : 58

YÜZÖLÇÜMÜ : 935,99 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1-AHMET CİHAN

2-FİLİZ ALİFAKİOĞLU

3-NEBİYE CİHAN

4-MELİHA CİHANGİR

5-FİLİZ ALİFAKİOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/398 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.12.2025

Basın No: ILN02367253

#ilan.gov.tr