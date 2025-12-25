T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/1586 Esas

KARAR NO : 2025/486

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2025 tarihli ilamı ile; TCK 155/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS ve 8.000,00 TL Adli Para cezası ile cezalandırılan, Sabri ve Şükran oğlu, 20/11/1987 doğumlu, Çankırı, Ilgaz, Sarmaşık mah/köy nüfusuna kayıtlı SADİ KÜSMENOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılıKanunun 28-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.12.2025

Basın No: ILN02368774

#ilan.gov.tr