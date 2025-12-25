25 Aralık 2025, Perşembe
T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Giriş: 25.12.2025 00:00 Güncelleme: 25.12.2025 00:18
İ L A N
DOSYA NO : 2025/293 Esas
KARAR NO : 2025/470
Hakaret, Basit Yaralama suçundan Qassem ve Hend kızı 08.12.1999 doğ.lu Müşteki SALSABEEL FARIS tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.23.12.2025
Basın No: ILN02368778
#ilan.gov.tr