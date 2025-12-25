T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/293 Esas

KARAR NO : 2025/470

Hakaret, Basit Yaralama suçundan Qassem ve Hend kızı 08.12.1999 doğ.lu Müşteki SALSABEEL FARIS tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.23.12.2025

Basın No: ILN02368778

#ilan.gov.tr