T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/91 Esas

Davacı Yılmaz Şahutoğulları tarafından Hatay ili Defne ilçesi Subaşı mahallesi 1005 parsel üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının duruşması Hatay 2.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 08/01/2026 günü saat 09:50'de 2024/91 Esas sayılı dava dosyası ile yapılacaktır.

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, Şekip ve Seher'den olma, 01/05/1980 Antakya doğumlu Hakan Özdemir adına dava ve duruşma günü tebliğ edilemeyen, bilinen son ikametgahı Kuşalanı Mah.Petrol Ofisi (Po) Benzin İstasyonu Samandağı/Hatay olan Hakan Özdemir'in bilinen tüm adreslerine tebligat yapılamadığı, kollukça da başkaca açık adresi tespit edilemediğinden adı geçenin yukarıda belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verilebileceği dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.09/10/2025

Basın No: ILN02368347

#ilan.gov.tr