T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özl: Giresun, Keşap, Yolağzı Köyü, 125 ada 10 parsel; Giresun-Trabzon karayolunakuş uçuşu 1 km mesafede olup fındıkyetiştiriciliği bakımından alt kol bölgesinde bulunmaktadır. Parsel köy yolu kenarında olup yola 125 metre cephesi bulunmaktadır.Arazi ortalama %5-10 eğimlidir.

Yüzölçümü : 5.636,91 m2

İmar Durumu: Köy yerleşik alan sınırları içerisinde, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma şartlarına tabidir.

Kıymeti: 5.130.840,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

