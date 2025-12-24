T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2025/163 Esas

KARAR NO : 2025/496

Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/11/2025 tarihli ilamı ile 203/1, 223/2-e maddesi gereğince BERAAT kararı verilenHasbi ve Nurten oğlu, 22/03/1987 doğumlu, Kars, Sarıkamış, Çamyazı mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHSİN NADİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR RESMİ GAZETEDE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLANI PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönü ile Ceza infaz Kurumuna verilecek dilekçe veya Kurum Memuruna beyanda bulunulması ve beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzerekarar verildiği , İLAN OLUNUR.22.12.2025

Basın No: ILN02367475

