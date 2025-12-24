T.C. ERZİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Erzin 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/11/2025 tarihli 2024/114 esas 2025/535 karar sayılı ilamı sanık Aslan Bulur hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına Suça sürüklenen çocuk Kemal güvercin yönünden Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Beraat kararı verilmiştir.

Gerekçeli kararın Hüseyin ve Songülden olma 01/03/2006 Yüreğir doğumlu katılan Arda Çalışkan'ın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dair sanık, ssç ve katılanın yokluğunda ssç müdafinin yüzüne karşı Cumhuriyet Savcısı Murat Enes Paksoy'un katılımı ile TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 2 HAFTA İÇİNDE mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle MAHKEMEMİZİN KARARINA KARŞI ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İSTİNAF kanun yoluna, başvurabileceğinin ve başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur.

