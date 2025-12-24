T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Memurluğumuzca aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 08/09/2025 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Sürsürü Mahallesi Venk Önü Kürt Yolu Altı mevkii 3289 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır.Taşınmaz, uygulama imar planında E:1,85 Y en çok 18,50 nizamında TİCK alanında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde İnşai muhtesat mevcut değildir. Taşınmazda Ekonomik değeri olmayan, bakım ve budama işlerinin yapılmadığı meyveli-meyvesiz ağaç olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz kuzeyindeki Güney Çevre Yoluna Yunus Emre Bulvarına 200 m mesafede, doğusundaki Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminaline 750 m mesafede, çevresinde dubleks konutlar ve Toki Konutları olup şehrin tercih edilebilecek bölümünde ve altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir. Elazığ Belediye Başkanlığının 90589 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın TİCK (ticaret+konut) alanında E=1.85 Yençok=18.50 nizamında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 1.200 m2

Kıymeti: 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 10:23

19/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

