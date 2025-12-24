BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/493 Esas

KARAR NO : 2025/375

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılardan Eyüp ÇAKIR'ın bildirilen adreslerine dava dilekçesi tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmalarından da bir sonuç alınamadığı anlaşıldığından, davalı Eyüp ÇAKIR adına ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmış olup, dava İstanbul İli, Esenler İlçesi, Köyüstü Mevkii, 626 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Metin GÜR ve Nedim GÜR adına olan tapu kaydının iptali ile Ayşe GÜR adına tesciline ilişkin Tapu iptali Tescil davası olup, açılan davanın reddine karar verildiği, davacılar vekilinin kararı istinaf ettiği, davalı Eyüp ÇAKIR'ın İstinaf Dilekçesi veya İstinafa Cevap Dilekçesi verecek ise işbu ilanın yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurma hakkı olduğu hususu ilan olunur.

Basın No:ILN02367086

