T.C. İSKENDERUN 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/363 Esas

DAVALI : ÖMER FARUK ÇOŞĞUN -Güvenevler Mahallesi 1965 Sk. Reform Towers Sitesi B Blok Kat:3 D:25Yenişehir /MERSİN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön İnceleme Duruşma Günü: 10/02/2026 günü saat: 10:15'da duruşmada, 6100 sayılı HMK'nın 139. maddesi gereğince hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz ve karşı tarafın duruşmaya geldiği ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.

