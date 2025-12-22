T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



Esas No : 2022/447 Esas

Davalı : Süleyman Er 33094880050 T.C. Kimlik Numaralı, Mustafa ve Zeynep'den olma, 09.11.1960 doğumlu.

Mahkememizde bulunan Ortaklığın Giderilmesi davasında taraf olmanız, Kastamonu ili, Doğanyurt ilçesi, Demirci köyü, 240 ada 10 - 12 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 parsel, 250 ada 1 parsel, 251 ada 3 - 6 - 9 parsel, 231 ada 7 parsel, 212 ada 1 parsel, 182 ada 1 parsel, 180 ada 2 parsel, 178 ada 1 parsel, 166 ada 2 - 4 parsel ve 302 ada 1 parsel sayılı taşınmazların satışının talebi üzerine açılan davada tarafınıza tebligat yapılamamış olup, dahili davalı dilekçesi, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle, 22.01.2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24.11.2025

Basın No: ILN02364870

