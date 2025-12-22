T.C. ÇİNE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SARAÇLAR Mahalle, Belenköy Mevkii, 105 Ada, 444 Parsel, Taşınmaz İki Yüz Ağaçlı Zeytinlik vasfında olup, halihazırda üzerinde kapama şeklinde 50-100 yaş aralığında zeytin bulunmaktadır. Killi tınlı kayalıklı toprak yapısında yaklaşık % 25-35 eğimlidir. Etrafıtaş duvar ile çevrilidir. Kadastral yola cephesi bulunmamakta olup, etrafı benzer tarım arazisi vasfındaki taşınmazlarla çevrilidir. Taşınmaz Saraçlar mahallesi yerleşim alanına yaklaşık 1500 m. mesafededir. Parsel imar planı sınırları ve köy yerleşik alanı dışında yer almaktadır.

Adresi : Saraçlar Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 23.072,93 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 4.614.586,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 11:02

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:02

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SARAÇLAR Mahalle, Balderesi Mevkii, 105 Ada, 176 Parsel, Taşınmaz Yüz Ağaçlı Zeytinlik vasfında olup, halihazırda üzerinde kapama şeklinde 40-80 yaş aralığında zeytin ileyer yer pırnal meşeleri bulunmaktadır. Killi tınlı kayalıklı toprak yapısında yaklaşık % 25-35 eğimli, kısmen teraslamalar bulunmaktadır. Doğu ve batısıtaş duvar, güneyinde dere bulunmaktadır. Kadastral yola cepheli olup, etrafı benzer tarım arazisi vasfındaki taşınmazlarla çevrilidir. Taşınmaz Saraçlar mahallesi yerleşim alanına yaklaşık 2000 m. mesafededir. Parsel imar planı sınırları ve köy yerleşik alanı dışında yer almaktadır.

Adresi : Saraçlar Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 70.531,58 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.579.737,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 12:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SARAÇLAR Mahalle, Balderesi Mevkii, 105 Ada, 251 Parsel, Taşınmaz İki Yüz Ağaçlı Zeytinlik vasfında olup, halihazırda üzerinde kapama şeklinde 50-80 yaş aralığında zeytin ileyer yer pırnal meşeleri bulunmaktadır. Killi tınlı kayalıklı toprak yapısında yaklaşık % 25-35 eğimli, kısmen teraslamalar bulunmaktadır. Batısıtaş duvar, kuzeyinde dere bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmayıp, içerisinden fiili kullanılan yol buulunmaktadır. Etrafı benzer tarım arazisi vasfındaki taşınmazlarla çevrilidir. Taşınmaz Saraçlar mahallesi yerleşim alanına yaklaşık 2000 m. mesafededir. Parsel imar planı sınırları ve köy yerleşik alanı dışında yer almaktadır.

Adresi : Saraçlar Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 13.088,60 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 2.225.062,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 13:31

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:31

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SARAÇLAR Mahalle, İçme Su Mevkii, 194 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz Tarla vasfında olup, halihazırda üzerinde herhangi bir ekili dikili ürün bulunmamaktadır. Killi tınlı kayalıklı toprak yapısında yaklaşık % 0-5 eğimlidir. Etrafı çevrili değildir. Kuzeyi Karpuzlu-Aydın Karayolu bulunmakta olup, etrafı benzer tarım arazisi vasfındaki taşınmazlarla çevrilidir. Taşınmaz Saraçlar mahallesi yerleşim alanına yaklaşık 2900 m. mesafededir. Parsel imar planı sınırları ve köy yerleşik alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz Tapu kayıtlarındaki Beyanda 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır, Büyük Ova alanında kalmaktadır ve parsel Aydın Ovası Koruma Alanı içerisindedir, Onaylanmış İmar Planı ile Onaylı Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalmaması halinde 5403 Sk. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz denilmektedir.

Adresi : Saraçlar Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 23.627,79 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 11.813.895,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 14:31

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:31

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02366148

#ilan.gov.tr