T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.47240167-2025/535-Ceza Dava Dosyası 18.12.2025

Konu : İlanen Tebligat

İ L AN

Mahkememiz dosyasında; SSÇ HAVİN MİRAY ÖZ hakkında yapılan yargılama sonunda bina ve eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan neticeten 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen kararın ve SSÇ müdafiinin istinaf talep dilekçesinin MÜŞTEKİ AFNAN SALEH HOUSE WIFE'ye ilanen tebliği gerekmektedir.

7201 sayılı T.K. 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı ellibinin altında bir gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize verilecek dilekçe yada tutanağa geçirilerek zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere (süresinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine ) verilen karar ilanen TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02366083

#ilan.gov.tr