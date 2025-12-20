20 Aralık 2025, Cumartesi
T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ
2018/82482 ESAS
İLANEN TEBLİĞE KONU
SATIŞ İLANI Erkel gemi inşaat nakliyat tarım sanayi ticaret şti. 3620269385 Vergi Nolu,
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Merkez İlçe, Ş.ÇAYIRKÖY Mahalle/Köy, 192 Ada, 2 Parsel, /ZEMİN/-/15 Nolu Bağımsız depolu ofis.
Adresi : Yeşilova Mahallesi Erciyes Sokak No:22 D:15 İzmit/ Kocaeliİzmit/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.285,14 m2
Arsa Payı : 115140/3285140
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Kentsel Çalışma Alanında kalmakta olup
ayrık nizam, Hmax:6 kat, Kaks:1,80 yapılaşma koşulludur.
Kıymeti : 4.160.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 15:00
