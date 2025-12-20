20 Aralık 2025, Cumartesi
T.C. SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1690 Esas 27.10.2025
Konu : İlan
Aşağıda açık kimliği bulunan muris ZELİHA hakkında TMK. 594 maddesi gereğince bilgisi olanların 1 yıl içerisinde mahkememize haber vermeleri aksi takdirde miras hakkının Devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 41050779058
ADI SOYADI : ZELİHA
BABA ADI : MUSA
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1882
DOĞUM YERİ : MANİSA
Basın No: ILN02337357
