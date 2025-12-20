20 Aralık 2025, Cumartesi
T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 20.12.2025 00:00 Güncelleme: 20.12.2025 00:01
ESAS NO : 2025/329 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Yassıören Mahallesi
ADA NO : 178
PARSEL NO : 32
MALİKİN ADI VE SOYADI : İPEK SARIGÜL
KAHRAMAN TUĞRUL
KEMAL TEMEL
KEVSER TURHAN
SERDAL SAĞLAM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayollları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/329 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025
Basın No: ILN02365488
#ilan.gov.tr