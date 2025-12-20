T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/329 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Yassıören Mahallesi

ADA NO : 178

PARSEL NO : 32

MALİKİN ADI VE SOYADI : İPEK SARIGÜL

KAHRAMAN TUĞRUL

KEMAL TEMEL

KEVSER TURHAN

SERDAL SAĞLAM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayollları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/329 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025

Basın No: ILN02365488

