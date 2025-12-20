T.C. BULDAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/428 - 429 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin;

1-2025/428 esas sayılı dava dosyasından davalılar Abdi Yangöz, Elif Yangöz, Mehmet Yangöz, Muzaffer Yangöz ve Yılmaz Yangöz aleyhine, Denizli ili Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesi 101 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 251,43 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı, 6,99 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı,

2-2025/429 esas sayılı dava dosyasından, davalılar Bekir Çoban, Raziye Çoban, Osman Çoban, Meryem Ünsal, Uğur Yangöz, Nurcan Avcı, Özcan Çoban, Ramazan Çoban, Semra Gökçe ve Tayfun Çoban aleyhine, Denizli ili Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesi 101 ada 59 parsel sayılı taşınmazın 105,82 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı için davacı kurum Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Buldan Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi İLAN OLUNUR.24.11.2025

