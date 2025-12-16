16 Aralık 2025, Salı
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 16.12.2025 00:00 Güncelleme: 16.12.2025 00:01
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/254 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi İbrahimpaşa Mahallesi 0 ada 36 parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/254 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.12.2025
Basın No: ILN02359332
#ilan.gov.tr