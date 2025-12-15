T.C.İZNİK İCRA DAİRESİ

2025/375 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/375 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, ELBEYLİ Mahalle/Köy, 3409 Parsel sayılı bir katlı kargir bina ve arsası

Adresi : Elbeyli Mah. Köycivarı Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 475 m2

Kıymeti : 4.399.600,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02360773

