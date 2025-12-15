T.C.İZNİK İCRA DAİRESİ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/375 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, ELBEYLİ Mahalle/Köy, 3409 Parsel sayılı bir katlı kargir bina ve arsası
Adresi : Elbeyli Mah. Köycivarı Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 475 m2
Kıymeti : 4.399.600,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:13
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
