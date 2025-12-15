T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/196 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın ili, Yenipazar İlçesi, Yeni Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 348

PARSEL NO : 1

VASFI : Ham toprak

YÜZÖLÇÜMÜ : 1718,00

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yenipazar Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/196 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.03.2025

Basın No: ILN02359744

