T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/196 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın ili, Yenipazar İlçesi, Yeni Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 348
PARSEL NO : 1
VASFI : Ham toprak
YÜZÖLÇÜMÜ : 1718,00
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yenipazar Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/196 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.03.2025
