T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|İhale Tarihi / Günü / Saati
|:
|25 Aralık 2025 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
|İhalenin Yapılacağı Yer
|:
|Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
|
1.TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|1
|Mahalle / Köy
|Ada / Parsel
Yüzölçümü
|Niteliği
|Muhammen Bedel
(Aylık)
(TL + KDV)
|Geçici Teminat Bedeli (TL)
|Ek Teminat Bedeli (TL)
|İhale Saati
|İnli
|105 / 355
13.382,18 m²
|Memba Suyu Dolum Tesisleri ve Müştemilatı
|250.000,00
|1.350.000,00
|3.500.000,00
|14.00
|İhalenin Yöntemi: İhale şartnamesi ve ekleri kapsamında İhale, muhammen bedelin (250.000,00.-TL+KDV) artırımı şeklinde gerçekleşecektir. İhale sonucu belirlenecek olan bedel yer teslim tarihi itibaren -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında artırılacaktır.
|
İşin Takvimi:
|
2.TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|2
|Mahalle
|Ada / Parsel
Yüzölçümü
|İmar Durumu
|Muhammen Bedel
(Aylık)
(TL + KDV)
|Geçici Teminat Bedeli
(TL)
|Ek Teminat Bedeli
(TL)
|İhale Saati
|Enne
|342 / 1
10.839,20 m²
343 / 1
7.514,85 m²
|Konaklama Turizm Alanı
|200.000,00.-
|1.800.000,00.-
|3.600.000,00.-
|14.15
|İhalenin Yöntemi: İhale şartnamesi ve ekleri kapsamında İhale, muhammen bedelin (200.000,00.-TL+KDV) artırımı şeklinde gerçekleşecektir. İhale sonucu belirlenecek olan bedel -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında artırılacaktır.
|
İşin Takvimi:
3.İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler:
3.1.Gerçek kişiler için:
3.1.1.T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
3.1.2.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, varsa e-tebligat adresi SMS için cep telefonu numarası,
3.1.3.2886 sayılı ve 4734 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
3.1.4.İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
3.1.5.T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
3.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri.
3.2.Tüzel kişiler için:
3.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi,
3.2.2.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, varsa e-tebligat adresi SMS için cep telefonu numarası,
3.23.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
3.2.4.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
3.2.5.Ortak girişim olması halinde geçerliliği devam eden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
3.2.6.2886 sayılı ve 4734 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
3.2.7.İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
3.2.8.T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
3.2.9.Şirketler için: Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
3.3.İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (500,00.-TL varsa vergiler dahil)
3.4.İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi, teknik şartname ve ekleri
3.5.İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30'a kadar T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.
4.İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü yapılacak olup, istekli istenen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37, 38, 39 ve 40'ıncı maddelerinde (Şartnamede maddeler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.) yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
5.İhaleye ait her türlü şartname ve ekleri mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Ana Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, aynı Müdürlükten alınabilir.
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Basın No: ILN02358799
#ilan.gov.tr