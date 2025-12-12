T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2024/679 Esas

DAVALI : SARDAR A IBRAHIM IBRAHIM

Davacı GÜLİSTAN İBRAHİM ile davalı SARDAR A IBRAHIM IBRAHIM arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı SARDAR A IBRAHIM IBRAHIM'in bildirilen adresinde tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır, davacının dava dilekçesinde; tarafların 2007 tarihinde evlendiklerini, müşterek 2 çocuklarının bulunduğunu, Müvekkili ile davalı arasında, davalının aldatmasından ötürü çeşitli tartışmalar ve müvekkiline yönelik davalı tarafından uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddet, tehdit içeren davranışların söz konusu olduğunu, evliliğin müvekkili açısından çekilmez hale geldiğini, davalının eşlik ve babalık görevlerini yerine getirmediğini, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını beyan ederek boşanmalarına, 6284 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile davalı aleyhine tedbir kararı verilmesine, Müvekkili için her ay 7.000,00-TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocukları Nil ve Melik için ayrı ayrı 10.000,00-TL tedbir nafakasına dava bitiminde kararın kesinleşmesinden sonra da aynı bedelin iştirak nafakası olarak devamına, Davalının MK. 174. maddesi gereğince kusurlu eş olması sebebi ile 750.000,00-tl maddi, 750.000,00-TL manevi tazminat ödemesine hükmedilmesine, müşterek çocukların velayetinin müvekkiline verilmesine, Yargılama giderleri, sair masraflar ve vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup; Davalı SARDAR A IBRAHIM IBRAHIM'e dava dilekçesinin ve ön inceleme hazırlık tutanağının bir örneğinin HMK 122. Maddesi gereği davalıya tebliğine, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini HMK 127. ve 129. Maddelerine uygun olarak iki suret halinde ibraz etmesi HMK 121-129. Maddeleri gereği delil olarak gösterdiği belgeleri cevap dilekçesine eklemesi, delil olarak gösterilen belgeler ve yapılacak tebligat gideri için toplam 1.000 TL delil avansını yatırması için tebliğinden itibaren 2 haftalık süre verilmesine, Davalı tarafından cevap dilekçesi verildiğinde bunun bir örneğinin davacı tarafa tebliğine, HMK 136. Maddesi gereği davacının 2 hafta içinde cevaba cevap dilekçesi verebileceğine, giderin davacı avansından karşılanmasına, Davacı cevaba cevap dilekçesi verdiğinde HMK 136. Maddesi gereği bunun davalı tarafa tebliğine, davalının 2 hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceğine, giderinin davacı avansından karşılanmasına, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 139/1-ç maddesi uyarınca; davacı ve davalı yanın ön inceleme duruşmasına ilişkin davetiye tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz dosyaya sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmalarına, bu hususların verilen kesin süre içerisinde taraflarca yerine getirilmemesi halinde tarafların bildirdikleri delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 141/1 ve 2. maddeleri uyarınca; davacı yanın cevaba cevap davalı yanın ise ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilecekleri yahut değiştirebileceklerine, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunmalarını genişletip, değiştiremeyecekleri, iddia ve savunmaların genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümlerinin saklı olduğu hususu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02357764

#ilan.gov.tr