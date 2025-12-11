T.C. İSTANBUL ANADOLU 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/924 Esas

KARAR NO : 2024/1060

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Essam ve Monıka kızı, 16/11/1998 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı SAMAR EL SEBAEI'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.12.2025

Basın No: ILN02356655

#ilan.gov.tr