T.C. EDİRNE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

"Resmi Belgede" suçundan Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/198 Esas, 2025/284 numarası 07/10/2025 tarihli ilamı ile 5271 sayılı Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince hakkında, 1 yıl 8 ay cezası ile cezalandırılmasına, 5 YIL SÜRE İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen, Taufek ve Badra oğlu 1987 IRAK doğumlu ARİ AKRAN MATRUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince HÜKÜM ÖZETİNİN İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No:ILN02356424

