T.C. DENİZLİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/459

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizin;

-2025/459 Esas sayılı dosyasından davalılar Ayşe Koyuncu, Bahadır Koyuncu, Emine Koyuncu Samurkaş, Hanım Çamlıoğlu, Hatice Demirci, Hüseyin Çamlıoğlu aleyhine Denizli ili Pamukkale ilçesi Gürcan Mahallesi 1615 Ada 4 Parsel 5 ve 7 Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.02/12/2025

