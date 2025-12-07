07 Aralık 2025, Pazar
T.C. ORDU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
SATIŞ İLANI
Sayı: 2024/8 Ort. Gid. Satış
HİSSEDAR : NATALYA UZUNLAR, Anatoliy ve Tetyana kızı, 12/06/1968 d.lu,T.C Kimlik No: 584.........8936
Yukarıda yazılı satış dosyasından satışa konu Ordu ili Altınordu ilçesi Topluca Mahallesi 3881 ada 28 parsel sayılı taşınmazda hissedar olarak bulunmaktasınız. Taşınmazın 1. Satış Tarihinin 11/02/2026, 2. Satış Tarihinin 10/03/2026 olarak belirlenmiştir.
