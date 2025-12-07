T.C.

KÜTAHYA

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/321 Esas

Sanık Cahit Azak (TC Kimlik No: 23*******36) 'ın soruşturma aşamasında cezaevinde bulunduğu, ifadesinin alındığı ancak iddianame öncesi tahliye edildiği, sanık hakkında bir çok yakalama emri bulunması nedeniyle tensiben hakkında yakalama emri çıkarıldığı, sanık Süleyman Abatay (TC Kimlik No: 19*******10) 'ın soruşturma aşamasında hakkında yakalama emri çıkarıldığı ancak infaz edilemediği yakalamalı olarak iddianame düzenlendiği, tensiben hakkında yakalama emri çıkarıldığı ancak sanıklar hakkında çıkarılan yakalama emrinin de sanıkların yurt dışına çıkış yaptıklarının tespit edildiğinin anlaşılmakla, bu kapsamda sanık Cahit Azak ve Süleyman Abatay haklarında 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-f-son, 158/3 maddesinde düzenlenen "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan soruşturma yürütülerek iddianame ile kamu davası açıldığı, atılı suçun 5271 Sayılı CMK'nun 248/2 madde fıkra, bendi ve alt bendinde yer aldığı, sanıkların ayrı ayrı bilinen konutlarının kapısına asılan bu ilanın asılma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmedikleri takdirde 5271 sayılı CMK'nun 248 maddesinde ön görülen tedbirlere hükmolunacağı, 5271 sayılı CMK'nun 247/2-a-b maddesi uyarınca ise bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadıkları takdirde KAÇAK olduklarına karar verileceği, sanıklar CAHİT AZAK ve SÜLEYMAN ABATAY haklarında kovuşturmaya devam olunacağı, ilanen tebliğ olunur. 01/12/2025

