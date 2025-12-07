T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/350 Esas

KARAR NO : 2025/496

SANIK : IMAD EDDIN SAQA, Khassan oğlu, 22/10/1998 DAMASCUS doğumlu. Sultaniye Mah. 659. Sk. No:10 İç Kapı No:9. Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Kamu Malına Zarar Verme

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 28/02/2023

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 25/09/2025

KARAR TÜRÜ : MAHKUMİYET

Hüküm:

1) Sanığın üzerine atılı sabit görülen Kamu Malına Zarar Verme eylemine uyan TCK.nun 152/1-a. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi suçun işlendiği yer, sanığın kusurunun ağırlığı, meydana gelen zarar, güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak üzere 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezasında TCK.nun 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca indirim ve artırım yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın kamu zararını gidermemesi nedeniyle yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında CMK'nın 231/5 VE TCK'nın 51. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Ceza miktarı itibariyle yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında TCK'nın 50. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Bu karara karşı CMK.nun 273. Maddesi uyarınca duruşmada hazır bulunmayan sanık ve müşteki kurum (İç İşleri Bakanlığı) yönünden tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin İstanbul Bölge Adliye mahkemesi olduğuna, istinaf talebinin Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe verilmesi veya zabit katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması ile yahut tutuklu/hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek istinaf talebinde bulunması halinde talebinin mümkün ve geçerli olacağına,

Dair tarafların yokluğunda açık duruşmada verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/09/2025

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.04/12/2025