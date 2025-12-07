İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/77 Esas

Davacı , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ARİF YILMAZ, ELVAN YILMAZ, KEMAL YILMAZ, NERMİN YILMAZ, PETRA ROTHKUGEL arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle davacı; veraset ilamları arasındaki çelişkinin giderilerek doğru veraset ilamının davacı adına verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesi ve Tensip zaptı eklidir.

HMK 122. ve 127. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde HMK.129.maddesi unsurlarını içeren dilekçe ile cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizı, mahkememize sunmanıza, ayrıca verilen kesin süre içerisinde cevap ve usulü itirazlarını ileri sürülmezse dava dilekçesinde ileri sürdüğünüz unsurların tamamını reddetmiş sayılacağınız HMK 128. md gereği cevap dilekçesi verilip ilk itirazlar verilmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

