T.C. YÜKSEKOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YÜKSEKOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/506 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, mahalle, ada parsel yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Halk Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.



Sıra Mahalle/köy Ada-Parsel Kamulaştırlan Alan(M²) pilon yeri itifak M²) Dosya Esas

1- Ortaç köyü 169/79 - 156,79 m² 2025/506

2- Ortaç köyü 169/2 - 251,01 m² 2025/507

3- Ortaç köyü 113/13 - 132,92 m² 2025/508

4- Dibekli köyü 143/16 - 632,08 m² 2025/509

6- Dibekli köyü 144/33 - 4088,63 m² 2025/510

7- Büyükçiftik Beldesi 201/27 - 1168,77 m² 2025/511

8- Akocak köyü 142/46 - 497,77 m² 2025/512

9- Adaklı köyü 101/7 - 5245,33 m² 2025/513 Adaklı köyü 112/4 - 1558,65 m² 2025/513 Adaklı köyü 112/9 - 192,96 m² 2025/513

10- Adaklı köyü 101/3 - 2739,69 m² 2025/514

11- Adaklı köyü 112/3 144,00 m² 2031,45 m²2025/515

12- Büyükçiftlik Beldesi 156/4 169,00 m² 9368,87 m²2025/516

13- Büyükçiftlik Beldesi 139/5 86,98 m² 4867,34 m²2025/517

Büyükçiftlik Beldesi 163/8 - 50,59 m² 2025/518

Büyükçiftlik Beldesi 163/14 - 84,05 m² 2025/518

14- Büyükçiftlik Beldesi 155/5 - 2043,94 m²2025/ 519

15- Büyükçiftlik Beldesi 139/1 - 2879,11 m² 2025/520

Büyükçiftlik Beldesi 139/2 - 3249,39 m² 2025/520

Büyükçiftlik Beldesi 139/3 121,00 m² 2316,39 m² 2025/520

Büyükçiftlik Beldesi 139/4 - 2646,17 m² 2025/520

Büyükçiftlik Beldesi 139/6 34,02 m² 1026,66 m² 2025/520

Büyükçiftlik Beldesi 139/10 121,00 m² 6766,88 m² 2025/520

Büyükçiftlik Beldesi 139/12 - 103,16 m² 2025/520

