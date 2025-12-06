T.C. YÜKSEKOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/506 Esas
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, mahalle, ada parsel yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Halk Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra Mahalle/köy Ada-Parsel Kamulaştırlan Alan(M²) pilon yeri itifak M²) Dosya Esas
1- Ortaç köyü 169/79 - 156,79 m² 2025/506
2- Ortaç köyü 169/2 - 251,01 m² 2025/507
3- Ortaç köyü 113/13 - 132,92 m² 2025/508
4- Dibekli köyü 143/16 - 632,08 m² 2025/509
6- Dibekli köyü 144/33 - 4088,63 m² 2025/510
7- Büyükçiftik Beldesi 201/27 - 1168,77 m² 2025/511
8- Akocak köyü 142/46 - 497,77 m² 2025/512
9- Adaklı köyü 101/7 - 5245,33 m² 2025/513 Adaklı köyü 112/4 - 1558,65 m² 2025/513 Adaklı köyü 112/9 - 192,96 m² 2025/513
10- Adaklı köyü 101/3 - 2739,69 m² 2025/514
11- Adaklı köyü 112/3 144,00 m² 2031,45 m²2025/515
12- Büyükçiftlik Beldesi 156/4 169,00 m² 9368,87 m²2025/516
13- Büyükçiftlik Beldesi 139/5 86,98 m² 4867,34 m²2025/517
Büyükçiftlik Beldesi 163/8 - 50,59 m² 2025/518
Büyükçiftlik Beldesi 163/14 - 84,05 m² 2025/518
14- Büyükçiftlik Beldesi 155/5 - 2043,94 m²2025/ 519
15- Büyükçiftlik Beldesi 139/1 - 2879,11 m² 2025/520
Büyükçiftlik Beldesi 139/2 - 3249,39 m² 2025/520
Büyükçiftlik Beldesi 139/3 121,00 m² 2316,39 m² 2025/520
Büyükçiftlik Beldesi 139/4 - 2646,17 m² 2025/520
Büyükçiftlik Beldesi 139/6 34,02 m² 1026,66 m² 2025/520
Büyükçiftlik Beldesi 139/10 121,00 m² 6766,88 m² 2025/520
Büyükçiftlik Beldesi 139/12 - 103,16 m² 2025/520
