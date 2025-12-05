BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/301 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/301 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Konaklı Mahallesi 0 Ada 367 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bağ " olan 2.900,00m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-5 arasında değişen düz,düze yakın arazilerdendir. Zeminde ''L''şeklinde kullanılan tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici herhangi bir durum yoktur. Makinelitarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaza yaz ve kış ayları dahil her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir.Taşınmaz Kuru tarım arazisidir. Toprak verimlidir. Taşınmazın 1/4 lük kısmı Boş Tarla olarak kullanılmakta geriye kalan 3/4 lük kısmı ise Zeytin ve İncir Bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde değer arttıcı herhangi bir inşaat yapı malzemesi yoktur. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Konaklı Mah. 0 Ada 367 Parsel Yüzölçümü : 2.900,00 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Görükle Nazım İmarPlanı kapsamında ''Tarım Alanında'' kalmaktadır.1/5.000 Ölçekli Nilüfer İmar Planı kapsamında ''Tarım Alanlarında'' kalmaktadır. Kıymeti : 4.350.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi topluluştırma kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:01

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Konaklı Mahallesi Kazova Mevkisi 0 Ada 1734 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 4.500,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-5 arasında değişen düz düze yakınarazilerdendir.Zemindetarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makinelitarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaza yaz ve kış ayları dahil her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir.Toprak yapısı Killi-Tınlı yapıdadır. İyi bünyeli toprak profiline sahiptir, tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz Kuru tarım arazisidir. Toprak verimlidir. Taşınmaz, Tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz Konaklı Mahalle meydanına kuşuçuşu 2.880metremesafededir. Taşınmaz üzerinde değer arttıcı herhangi bir inşaat yapı malzemesi yoktur.Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Konaklı Mah. 0 Ada 1734 Parsel Yüzölçümü: 4.500 m2 İmar Durumu:1/5.000 Ölçekli Nilüfer İmar Planı kapsamında ''Tarım Alanları, Kısmen Enerji Nakil Hattı Koruma Bandı ve Ramsar Tampon Bölgesinde'' kalmaktadır. Kıymeti : 4.500.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 6200 Sayılı kanunun ek 9. maddesi gereğince toplulaştırma kapsamındadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02352176

#ilan.gov.tr