İLAN

T.C. İSKENDERUN 2 SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAYI : 2015/174 Esas

Davacı Abdulkerim Çelik mirasçıları ile Davalılar Ahmet Antakyalıoğlu, Emine Akçalı ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; (Hasan ve Zahra oğlu, 20/08/1961 doğumlu, T.C. 105*****670) Dahili Davalı Mehmet Güzelyurt 'un tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından,

Mahkememizce 24/03/2022 tarih ve 2015/174 esas 2022/454 karar sayılı karar gereğince;

1-DAVANIN KABULÜ ile Hatay ili Arsuz ilçesi Akçalı Mah. 517 (1431 ada 1 parsel) parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, satışın genel açık arttırma yoluyla yapılmasına, satıştan elde edilen gelirin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflara ödenmesine,

2-Satış memuru olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurunun görevlendirilmesine,

3-Satışın İİK hükümleri gereğince yapılmasına,

4-Peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubundan sonra satış bedeli üzerinden % 011,38 oranındaki harcın taraflardan tapudaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında alınarak hazineye gelir kaydına,

5-Davacı lehine taktir olunan yürürlükteki A.A.Ü.T gereği 4.255,00 TL. maktu vekalet ücretinin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Bir kısım davalılar lehine taktir olunan yürürlükteki A.A.Ü.T gereği 4.255,00 TL. maktu vekalet ücretinin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında davacıdan tahsili ile bir kısım davalılara verilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 429,50 TL harç, 2.005,00 TL keşif gideri, 5.032,80 TL posta gideri olmak üzere toplam 7.887,50 TL yargılama giderinin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

8-Kullanılmayan gider avansının talep halinde davacı tarafa iadesine,

Dair, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiştir.

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02348841

#ilan.gov.tr