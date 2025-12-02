ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/13 Tereke 27.10.2025

Konu : İLAN

İLAN

SİVAS ili, DİVRİĞİ ilçesi, DİKMEÇAY mah/köy, 55 Cilt, 8 Aile sıra no, 45 sırada nüfusa kayıtlı, SEYFİ ve FADİME oğlu/kızı, 18/11/1978 dogumlu, 08/01/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Murat Bayar'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri ve Tüzük 41. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların(kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyrulur.

İLGİLİ KİŞİ : MURAT BAYAR - 65455167784

Fenlilesi Yanı Çiğdem Mah. 1554 Sok. Beliz Apt No 28/5 Balgat Çankaya/ ANKARA

SİVAS ili, DİVRİĞİ ilçesi, DİKMEÇAY mah/köy, 55 Cilt, 8 Aile sıra no, 45 sırada nüfusa kayıtlı, SEYFİ ve FADİME oğlu/kızı, 18/11/1978 dogumlu,

Basın No: ILN02322952

#ilan.gov.tr