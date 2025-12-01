FETHİYE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO:2017/171-KARAR NO:2025/635

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 23/09/2025 tarihli ilamı ile;

Sanık hakkında Resmi Belgenini Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan yapılan yargılama sonucunda;5237 sayılı TCK'nın 206/1, maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilerek neticeten 1.500 Tl adli para cezasına hükmolunmuş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olmakla kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş ve C.Savcısı tarafından istinaf talebinde bulunulmuş olmakla, iş bu kararın ve istinaf talebinin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, yargılama sırasında yakalama kararı ile savunması alınan Hüseyin ve Hamide'den olma 1993 Suriye doğumlu, Suriye vatandaşı sanık ABDULLAH ANTER adına 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

