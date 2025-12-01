DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

2025/2661 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2661 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, MEZOPOTAMYA Mahalle/Köy, 2452 Ada, 4 Parsel, A BLOK 3.KAT 10 BB Mesken nitelikli taşınmaz

Adresi :Mezopotamya Mah. 606. Sok. Diyarbakır Konakları-2 Sit. Diyarbakır Konakları-2 A-Blok Apt. No: 7 A/ 10 Merkez-Merkez / Kayapınar / Diyarbakır

Ana Taşınmaz

Yüzölçümü : 10.479,26 m2-Bağımsız Bölüm Yüzölçümü: 160,00 m2 net, 170,00 m2 brüt

Arsa Payı : 15200/1047926

İmar Durumu : Kayapınar Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre, E:1,25, Kats:0,2 ,Ticari,Konut alanı imarlı, yapılaşma koşulları uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:50

26/11/2025 İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02346276

#ilan.gov.tr