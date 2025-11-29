İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/75 Esas

DAVALILAR: HARUTYUN ÖZÇELİK TC: 348*****718, KEVORK ÖZÇELİK TC: 348*****654,

KİRKOR ÖZÇELİK TC: 348*****426, MARYAM ÖZÇELİK TC: 348*****590, MEDOR ÖZÇELİK

TC: 348*****154, OVSANNA ÖZÇELİK TC: 348*****090

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dosyasında dilekçeler aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla H.M.K'nun 139. Maddesi gereğince tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine, taraflara çıkanılacak davetiye üzerine HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; "Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız: takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmayla katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtaren bildirilir"

Duruşma Günü:29/01/2026 günü saat:10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02346309

#ilan.gov.tr