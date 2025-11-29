İLAN

BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/49 Esas

Asıl ve birleşen Bakırköy 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/172 Esas sayılı dosya yönünden;

Davacı TEMAM YILMAZER ile Davalılar ERGİN GÖLELİ, İBRAHİM KARADUMAN arasında Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;

Davalı Ergin GÖLELİ' nin bildirilen adreslerine dava dilekçesi tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmalarından da bir sonuç alınamadığı anlaşıldığından, davalı Ergin GÖLELİ adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Belirlenen 12/02/2026 gün, saat 10:40'da geçerli bir mazeret bildirmeden hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; tahkikatın sona ermesine karar verildiği takdirde sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK m. 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği; iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 22 günlük kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamanın yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

