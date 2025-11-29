AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/236 Esas

İLAN METNİ

Davacılar Ayşe Yasemin Küçükcivil, Güler Telci, Melike Çavuşlar, Sevim Telci Tarafından Davalılar Ahmet Özünal, Ahmet Ünal, Ali Arıkan, Ali Üzümcü, Ali Kemal Ünal, Alim Aydın, Alime Aksay, Aliye Kılınç, Ayhan Küçükince, Ayşe Koyuncu, Ayşegül Küçüksucu, Behiye Bildik, Bengül Çalık, Bülent Özünal, Elçin Özgüney, Elmas Akgöz, Emir Bulut, Esma Ölmez, Fatih Serdar Bulu, Fatma Meral Pınarlı, Fatma Pelin Kaymakçı, Feniye Şengil, Fetiye Törön, Gülselen Özünal, Hafiza Varış, Hatice Mayalı, Havva Koyuncu, Haydar Şengil, Hayriye İşcan, Hediye Sonay Cevap, Hüseyin Feridun Özünal, Ismahan Savran, İbrahim Baş, İsmail Melih Özünal, İsmet Üzümcü, Kezibangül Ünal, Mehmet Bildik, Mehmet Üzümcü, Mehmet Ali Bulu, Mehmet İlker Bulu, Meltem Baş, Merve Taşkın, Mine Ergün, Mucize Özünal, Mukaddes Dağaşan, Murat Baş, Murat Berat Sungar, Mustafa Umul, Mustafa Varış, Nuriye Seçkin, Rahim Varış, Sıddıka Bulu, Süleyman Sungar, Şakir Ünal, Şerife Bulu, Şerife Sürücü, Şerife Yüksek, Vasfiye Sungar, Yeter Özer aleyhine, Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi 6382 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin dava açılmış, ancak yapılan araştırmalara rağmen dava dilekçesi dahili davalı 40726415290 T.C.numaralı Ayşegül KÜÇÜKSUCU'ya tebliğ edilememiştir. İşbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra ön inceleme şerhi olan "Belirlenen duruşma gün ve saatine kadar sulh içingerekli hazırlığı yapmanız,duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde, dilekçenizde belirttiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerde getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde bildirdiğiniz delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur" şerhinin davalı 40726415290 T.C.numaralı Ayşegül KÜÇÜKSUCU'ya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanan tebliğ olunur.





Basın No: ILN02345839

#ilan.gov.tr