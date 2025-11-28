SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/302 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Karataş Mahallesi

ADA NO : 200

PARSEL NO : 1 ve 4

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1292.94 ve 1575.43 m2 daimi irtifak, 404.2 ve 483.94 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Antalya İli Serik İlçesi Karataş Mahallesi 200 ada 1 ve 4 parsellerde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/10/2024 tarih ve 0887 oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/302 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.04.11.2025

