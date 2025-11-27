ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/287 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli İlçesi, Salih Mahallesi
MEVKİİ : Gerzler
ADA NO : 131
PARSEL NO : 60
VASFI : Yol (ifraz öncesi tarla)
YÜZÖLÇÜMÜ : 866,11 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün 12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/287 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.11.2025
Basın No: ILN02343997
