KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2024/3 TEREKE SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, ŞATIR Mahalle/Köy, İKİ HAN ARASI Mevkii, 6656 Ada, 7 Parsel,



a) Tapu Adres Bilgileri: Kıymet takdirine konu taşınmaz; Şatır Mahallesi Batısında Adana Çevre yolu kenarında bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede besihaneler ve çiftlikler vardır. Taşınmaz tapuda,Konya İli, Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, İki han arası Mevkii, 27 cilt, 2600 sayfada,6656 ada 7 parsel numaralı 58.809,89m² yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz olup,44214/58810 hissesi Endüstri Holding Anonim Şirketi ve 14596/58810 hissesi Endüstri Holding Anonim Şirketi adına kayıtlıdır.Onaylı tapu kaydında farklı icra müdürlüklerinin haciz şerhi vardır.



b) Taşınmazın Halihazır Durumu ve Çevresel Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmaz; Konya İli, Karatay İlçesi, Şatır Köyü Mahallesi, Konya Ereğli Caddesi 17. km. üzerinde, İkihan Arası mevkiindedir. Davaya konu taşınmaz Konya Ereğli Yolu üzerindedir. Adana Çevre Yolu Caddesine 13,00 km. Konya Havalimanına 17,70 km. Otogara 20,00 km. Konya İl Merkezi Valilik Binasına 17,00 km. uzaklıktadır.Taşınmaz; alışveriş ve iş merkezlerine, sağlık merkezlerine, resmî kurumlara, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına ve Konya Şehir merkezine uzak durumdadır. Konya ? Niğde karayoluna yoluna cepheli konumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin altyapı hizmetleri henüz tam olmayıp belediye hizmetlerinden kısmen yararlanılmaktadır. Ulaşım durumu otobüs ve özel araçla sağlanmaktadır. Taşınmaz parsel komşusu Çevpet petrol ürünleri Geri Dönüşüm kimya yeri, Erdal Yaşarlar besi Çiftliği yer almaktadır.



c) Taşınmazın Özellikleri ve Değerlemesi: Kıymet takdirine konu, Karatay İlçesi, Şatır Köyü Mahallesi, 6656 ada 7 parsel, 58.809,89 m2 alanlı parsel, geometrik olarak dikdörtgen formda, topoğrafik olarak eğimsiz yapıdadır. Taşınmazın üzerinde yapılan incelemelerde üzerinde herhangi bir yapı ve muhdesat bulunmamaktadır. Parsel üzerinde molozlar yer almaktadır. Parsel sınırlarını belirten herhangi bir imalat bulunmamaktadır. Parsel zemininde kısmen saha betonu atılı vaziyette olup kalan kısımlar ham toprak vaziyettedir. Parsel topografik olarak düz ve eğimsiz bir yapıya sahiptir. Parselin üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Boş arsadır. Tarla vasıflıdır.Taşınmazın değerlemesinde emsal mukayese yöntemi kullanılmıştır. Taşınmaza yakın konumda ilanla satışa konulmuş güncel taşınmazlar dikkate alınmıştır.



Adresi : Adana Çevre Yolu 19.Km No: Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 58.809,89 m2

İmar Durumu : Karatay Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü?nün yazı ekindeki İmar Durum Belgesine göre;1/25000 ölçekli Nazım imar planında mevcut Kısmen Sanayi alanı Kısmen ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir. Parsel; imar uygulaması görmemiş olup, kadastro parselidir. Parsel Kırsal Yerleşim yeri içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 57.634.692,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02342504

#ilan.gov.tr