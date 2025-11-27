KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Sayı :2010/804 Esas 21.11.2025

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Recep ve Atiye'den olma, 28/05/1999 doğumlu, Aydın Ceylan'a ve Rece ve Atiye'den olma, 11/09/2003 doğumlu, Ayhan Ceylan'a dava dilekçesi ve duruşma gününün Hollanda yayınlanan traji ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3934 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazda ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,davalı Aydın Ceylan ve Ayhan Ceylan'aduruşmanın atılı bulunduğu 11/12/2025 günü saat 10:35 mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmanın yokluğunda yapılarak davanın yokluğunda karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

